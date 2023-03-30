30 марта 2023, 13:39
Raiffeisen Bank International избавится от «дочки» в России
Группа Raiffeisen решила продать или вывести из состава группы свою «дочку» в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International на общем собрании акционеров приняла решение о продаже или выводе из состава российской «дочки». Об этом сообщила газета Der Standard со ссылкой на заявление главы компании Йоханна Штробля.
«Мы приняли решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы Raiffeisen Bank International», — отметил Штробль.
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Он обратил внимание, что это полностью соответствует местным и международным правилам. Кроме того, все вопросы согласовываются с компетентными органами.
Штробль взял на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активность в России. Пока же Raiffeisen Bank International продолжает рассматривать потенциальные сделки. Он не исключил сохранение некоторых банковских операций в России.
Накануне стало известно, что Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для физлиц.
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