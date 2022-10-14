Рахмон призвал не видеть в республиках Центральной Азии СССР | 360°

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Рахмон призвал не видеть в республиках Центральной Азии СССР

Лидер Таджикистана Рахмон попросил с уважением относиться к Центральной Азии

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Таджикистан уважительно относится к интересами своего главного стратегического партнера — России, однако ожидает такого же отношения к себе. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, слова которого привел портал informburo.kz.

Он обратился к Владимиру Путину во время встречи «Россия — Центральная Азия» в Астане и сообщил, что просил РФ присутствовать на форуме в Таджикистане на уровне министров. Однако на мероприятие прибыли лишь их заместители. Рахмон отметил, что страна требует уважения к себе.

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«Нас не 100–200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали <…> Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — сказал Рахмон.

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Он подчеркнул, что стал свидетелем развала СССР. По его словам, «как и сейчас», тогда не уделялось внимание малым республикам и народам, также не учитывались их традиции и не оказывала поддержка развитию стран. Рахмон добавил, что свыше двух миллионов жителей Таджикистана приезжают в Россию не только на заработки, но на учебу и прохождение лечения.

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