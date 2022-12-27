Мир 27 декабря 2022, 11:51 RaHDit разоблачили украинских активистов, «льющих помои» в рунете Хакерская группа RaHDit выложила в Сеть данные тысячи украинских активистов Unsplash

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Группа программистов RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более тысячи украинских хакеров, которые «пакостят» в российских соцсетях.

Российским специалистам удалось вычислить в лицо «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных».

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«Первые — это активисты, ребятишки, которым „выдали кнопку“, и они на нее жмут, думая, что они „хакеры“. А вторые — маркетологи, таргетологи и SММ-щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», — говорится в сообщении.

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Речь идет о 759 активистах, которые действуют в пользу IT Army of Ukraine. Во втором списке обнародованы данные 406 человек от Save UA.

Ранее «Злые русские хакеры» разоблачили около полутора тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины, которые работали под прикрытием более в чем 20 странах. До этого выложили списки более 400 курсантов Академии службы безопасности Украины, которые готовятся пополнить ряды украинских спецслужб.