Мир 28 декабря 2022, 09:47 RaHDit опубликовал данные «элиты украинских кибервойск» Группа RaHDit выложила в Сеть данные более 70 военных украинских хакеров piqsels

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Группа российских программистов RaHDit («Злые русские хакеры») вновь опубликовала список украинских хакеров. На этот раз на портале «Немезида» появились данные более 70 штатных хакеров из «элиты украинских кибервойск».

«Это профессиональные взломщики местного Министерства обороны, представители Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации и даже СБУ», — говорится в сообщении.

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«Злые русские хакеры» добавили, что в ближайшее время покажут «лица истинных дирижеров украинской киберклоунады».

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Днем ранее российские специалисты обнародовали данные более тысячи украинских активистов, которые действуют в рунете в пользу IT Army of Ukraine и Save UA. Более того, «Злые русские хакеры» показали в лицо всех, кто «пакостит» в российских соцсетях.