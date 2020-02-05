«Радуется, когда один другому разбил голову»: журналист Кашин назвал быдлом фанатов MMA

Кашин захотел запретить смешанные единоборства в России и назвал быдлом всех, кому этот спорт нравится. Эмоциональную реакцию у него вызвала массовая драка на московском турнире MMA на прошлой неделе.

Журналист Олег Кашин, который сейчас живет в Лондоне, вышел на связь с московской студией радиостанции «Комсомольская правда». Он возмутился из-за драки, которую устроили бойцы и болельщики на турнире ММА в Москве.

«Драки дикарей, драки животных… Бои без правил, когда люди избивают в кровь, насмерть и так далее, а сидящее вокруг, и здесь это слово уже уместно, сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову, — это, конечно, мерзость», — заявил Кашин.

Он добавил, что если бы у него были полномочия в России, то смешанные единоборства он бы запретил. А людей, которые занимаются организацией боев, — «кровавым и грязным бизнесом» — начал бы «сажать через одного». Кашин распалился и предложил отправить именитого бойца Хабиба Нурмагомедова в родовое село, где «ему место». Журналист подчеркнул, что спортсмену «не место на арене представлять Российскую Федерацию».

На московском турнире по ММА «Колизей», который прошел на прошлой неделе в Москве, произошла массовая драка с участием бойцов и болельщиков. Они устроили нападение на спортсменов клуба «Витязь-Ногинск». В ход даже пошли стулья.