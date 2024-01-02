Мир 02 января 2024, 05:24 Радиоперехваты показали страх и панику в рядах ВСУ Радиоперехваты диалогов ВСУ показали, что украинцы отказываются от боевых задач РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выполняют многие боевые задачи. Они просто отказываются что-то делать, это стало известно благодаря радиоперехвату разговора украинских военных, сообщило РИА «Новости».

Один из участников диалога рассказал о восстановлении после ранения и поведал собеседнику, как некоторые группы отказываются даже доставлять питание и боеприпасы на передовую.

Реклама

Например, одна из групп отправилась и вернулась с большими потерями, после чего другие военнослужащие отказались выполнять приказы. Такая тенденция носит массовый характер в рядах украинской армии.

По словам солдата, легкораненых военнослужащих очень быстро возвращают на фронт. Их отправляют обратно, как только они встают на ноги, даже со сломанными ребрами и другими недолеченными ранениями.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы потеряли чувство экзистенциальной угрозы, и это нужно исправить. Запад, по мнению главы Украины, утратил ощущение срочности.

Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей в 2023 году. Такая ситуация изменила отношение Запада к стране, привело News.ru заявление украинского президента.