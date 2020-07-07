Радиоактивный вертолет нашли в порту Владивостока. Он фонил в 55 раз сильнее нормы

Сотрудники приморской таможенной службы задержали в порту опасный вертолет, прибывший из Германии. Оказалось, что его радиационный фон превышал норму в 55 раз. Теперь вертолет отправят обратно.

«Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно опасный объект прибыл из Германии в контейнере на адрес российской компании», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря Владивостокской таможни Аси Бережной.

Специалисты установили, что на поверхности вертолета максимальный уровень гамма-излучения превышал пять микрозивертов в час. Кроме того, у воздушного судна было большое бета-излучение, добавил начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максим Шестернин. Излучение шло от редуктора и крышки редуктора хвостового винта вертолета.

Все полученные данные направили в санитарно-карантинный пункт краевого управления Роспотребнадзора. Подобные радиационные изделия запрещено ввозить на территорию Евразийского экономического союза, поэтому вертолет отправят обратно в Германию.