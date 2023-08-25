Мир 25 августа 2023, 03:01 Радиоактивные следы со времен ядерных испытаний США нашли в панцирях черепах Pnas Nexus: в панцирях черепах нашли радиоактивные следы ядерных испытаний США Freepik

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Американские ученые выяснили, что в панцирях черепах, живущих недалеко от мест ядерного производства или испытаний, остались следы радиоактивных компонентов. Информацию об этом опубликовали в журнале Pnas Nexus.

В материале сказано, что слои кератина в черепашьих панцирях формируются друг за другом. В каждом слое остаются примеси с временного периода их появления. Эту концепцию можно сравнить с кольцами деревьев. Однако кератин в отличие от древесины считают более плотным и инертным.

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Благодаря этому феномену исследователи поняли, что радиоактивные изотопы, которые проникают в кольца деревьев, в определенной степени способны попадать в панцири черепах.

Физики рассказали в журнале о первых исследованиях на эту тему. Эксперименты оказались удачными: время появления слоев четырех испытуемых панцирей совпадало с датами ядерных испытаний.

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