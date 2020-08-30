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    30 августа 2020, 03:11

    «Радио Пхеньяна» выложило на YouTube шпионский код

    Кирилл Фролов

    Государственная радиостанция КНДР — «Радио Пхеньяна» — опубликовала на YouTube цифровые коды. Южнокорейские СМИ считают их посланием для шпионов.
    «Радио Пхеньяна» выложило на YouTube шпионский код

    29 августа на канале радиостанции было опубликовано видео, в котором диктор зачитала текст, названный «заданием по обзору информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719».

    В минутном ролике, который уже удален с канала, женщина несколько раз повторила: «Номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479». После этого ведущая сообщила, что проинформировала зрителей «об основных задачах проверки для участников экспедиции № 719».

    По данным южнокорейского агентства Yonhap, это могут быть шифровки для шпионов, работающих в стране. Ранее подобные сообщения передавали по радио — в последний раз трансляции засекли 7 и 13 марта. YouTube для передачи сообщений использовали впервые.

    На YouTube-канале «Радио Пхеньяна» в рубрике «О канале» также размещены непонятные номера.

    «Радио Пхеньяна» выложило на YouTube шпионский код | Изображение 1
    Источник фото: скриншот

    Стр. 340 — номер 13

    Стр. 452 — номер 10

    Стр. 621 — номер 17

    Стр. 521 — номер 11

    Стр. 364 — номер 16

    Далее идет набор цифр и фраза: «Представляем базовое задание по анализу для исследовательских бригад».

    Указанные страницы и номера время от времени меняют.

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