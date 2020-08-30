«Радио Пхеньяна» выложило на YouTube шпионский код

Государственная радиостанция КНДР — «Радио Пхеньяна» — опубликовала на YouTube цифровые коды. Южнокорейские СМИ считают их посланием для шпионов.

29 августа на канале радиостанции было опубликовано видео, в котором диктор зачитала текст, названный «заданием по обзору информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719».

В минутном ролике, который уже удален с канала, женщина несколько раз повторила: «Номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479». После этого ведущая сообщила, что проинформировала зрителей «об основных задачах проверки для участников экспедиции № 719».

По данным южнокорейского агентства Yonhap, это могут быть шифровки для шпионов, работающих в стране. Ранее подобные сообщения передавали по радио — в последний раз трансляции засекли 7 и 13 марта. YouTube для передачи сообщений использовали впервые.

На YouTube-канале «Радио Пхеньяна» в рубрике «О канале» также размещены непонятные номера.

Источник фото: скриншот

Стр. 340 — номер 13

Стр. 452 — номер 10

Стр. 621 — номер 17

Стр. 521 — номер 11

Стр. 364 — номер 16

Далее идет набор цифр и фраза: «Представляем базовое задание по анализу для исследовательских бригад».

Указанные страницы и номера время от времени меняют.