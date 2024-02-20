Мир 20 февраля 2024, 12:35 Радио ABC: четыре человека пострадали от удара молнии в Австралии

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Как минимум четыре человека пострадали в результате удара молнии в Австралии. Об этом сообщило радио ABC, ссылаясь на данные медиков.

Происшествие случилось в ботаническом саду Сиднея. По предварительным данным, люди прятались от дождя под деревом, в которое попал разряд молнии.

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Врачи диагностировали у двух мужчин и двух женщин ожоги, а также нарушения сердечной деятельности, добавил RT.