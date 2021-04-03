Радикалы устроили акцию протеста у консульства России в Одессе

Националисты собрались на акцию протеста у консульства России в Одессе. Очевидцы заявили, что действия радикалов связаны с эскалацией военного конфликта в Донбассе.

Видео с митингом опубликовали в группе «Одесса как она есть» в Facebook. Авторы поста сообщили, что акцию устроили против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На кадрах видно, что собравшиеся жгут фаеры рядом со зданием. Вокруг толпы образовался густой белый дым.

По словам очевидцев, националисты собрались на фоне эскалации конфликта в Донбассе. Они требовали ужесточить санкции против Медведчука и выкрикивали лозунги: «Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!». Радикалы требовали лишить политика свободы, обвинив его в «разжигании войны» в Донбассе. За порядком следили сотрудники Национальной полиции Украины, но они никак не препятствовали участникам акции.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы ВСУ Украины сбросили взровное устройство рядом с жилым домом. В результате погиб пятилетний мальчик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об исключении Украины из Совета Европы.