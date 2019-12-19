Большинство пострадавших получили легкие ранения, двое — переломы, уточнили медики. В полиции заявили о том, что ранения получили 53 стража порядка, главным образом, ушибы от брошенных протестующими предметов. Полиция задержала минимум девять демонстрантов.

Беспорядки произошли у стадиона «Камп Ноу», где играли «Барселона» и «Реал». На кадрах, снятых на месте событий, видно, как полицейские разгоняют толпу с каталонскими флагами и символикой футбольного клуба «Барселона».

Во время самого матча во втором тайме фанаты, выступающие за отделение Каталонии от Испании, выбросили на поле несколько футбольных мячей. Из-за этого игру пришлось прервать.

Матч закончился со счетом 0:0.