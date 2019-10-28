Радикалы с Украины угрожали Зеленскому

София Федина опубликовала на странице в Fасеbооk видеозапись, в которой рассказывает о возможных вариантах смерти украинского президента вместе с Марией Зверобой.

Зеленский назвал «эмоциональными» разговоры с националистами про «президента-лоха» Подробнее

«Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты (собака женского пола) сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется… Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, (собака женского пола), в сортире», — заявила Федина, по информации «Страна.ua».

Она также отметила, что случайно может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела.

По мнению Фединой, никто в стране не может оскорблять воинов-защитников Украины.

«Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все «прилеты», — добавила Федина.

Ранее лидер Украины прокомментировал встречу с группой вооруженных людей на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, «некоторые разговоры получились эмоциональными».