Радикалы напали на съемочную группу украинского телеканала «Наш» в Сумах

Сторонники праворадикальных движений напали на съемочную группу украинского телеканала «Наш» во время их работы в Сумах. Все произошло на центральной площади города, где сторонники правых взглядов устроили митинг. Но им не понравилось, что их снимают на камеру. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

Работавший на месте журналист Максим Герасименко рассказал, что группа молодых людей попыталась напасть на оператора. Когда он встал на защиту коллеги и призвал участников митинга к разговору, его ударили по лицу.

«Полиции было недостаточно, но они пытались, они пытались сделать все по максимуму. На диалог праворадикалы не пошли и разгромили нашу аппаратуру. Полиция требовала, чтобы мы никого не провоцировали», — добавил журналист.

Украинские телеканалы «Наш» и «Макси-ТВ» неоднократно получали штрафы за то, что давали в эфире слово оппозиционным политикам. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен добиваться отзыва лицензии у телеканалов. Это не первая попытка властей Украины закрыть нежелательные телеканалы. Ранее под блокировку попали «112 Украина», NewsOne и ZIK. Для вещания они перешли в YouTube, но президент страны Владимир Зеленский призвал администрацию хостинга выдать им «пожизненный бан».