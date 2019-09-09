Радикальный исламист едва не зарезал тунисского полицейского

По данным издания, нападение произошло восьмого сентября в городе Таузар. Полицейский нес в этот день дежурство. Нападавший несколько раз ранил его. Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что злоумышленник уже оказывался в поле зрения тунисских правоохранителей. Его задержали. Мужчина является членом радикальной исламистской группы.