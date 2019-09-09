Радикальный исламист едва не зарезал тунисского полицейского
Накануне на юго-западе Туниса на сотрудника полиции накинулся член религиозной экстремистской группировки, вооруженный ножом. Он ранил правоохранителя, передает ИА Nаtiоn Nеws со ссылкой на тунисское МВД.
По данным издания, нападение произошло восьмого сентября в городе Таузар. Полицейский нес в этот день дежурство. Нападавший несколько раз ранил его. Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что злоумышленник уже оказывался в поле зрения тунисских правоохранителей. Его задержали. Мужчина является членом радикальной исламистской группы.