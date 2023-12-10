Мир 10 декабря 2023, 21:29 Радикальное предложение по Украине озвучили в США Сенатор Вэнс: Украину заставят уступить часть территорий России РИА «Новости»

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Украинским властям придется согласиться на уступки и отдать России часть территорий. Такое условие направят в Киев для завершения конфликта, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.

«В интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России», — сказал он.

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Сенатор резко высказался против финансовой поддержки Украины со стороны США, отметив, что украинские военные не смогут одержать победу над таким сильным противником, как Россия. По мнению Вэнса, ВСУ не поможет дополнительное финансирование, так как предыдущие пакеты помощи не повлияли на окончание боевых действий.

«По вопросу Украины все знают, что это должно закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил», — заключил республиканец.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее заявил, что российские войска продолжают активное наступление в зоне боевых действий на Украине, что указывает на их преимущество над ВСУ.