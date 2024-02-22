22 февраля 2024, 01:59
Ради перемирия. Немецкий политик предложил приостановить поставки оружия Украине
Депутат бундестага Гизи предложил приостановить поставки оружия Украине на 2 дня
Западу следует приостановить на двое суток поставки вооружений Украине ради перемирия. С таким предложением в ходе организованного изданием Der Spiege ток-шоу выступил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи.
По его словам, страны НАТО могли бы на это пойти после консультации с украинским правительством.
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Вторым условием он назвал согласие России на 48-часовое прекращение огня. Это решение, по его мнению, откроет путь к мирным переговорам.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия блестяще провела операцию по освобождению Авдеевки. По словам политика, решение этого вопроса осложнялось тем, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, где в течение двух лет возводились защитные фортификационные укрепления.
ВСУ
Россия
Оружие
Украина
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