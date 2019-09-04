Ради любви и мамы. На Килиманджаро поднимутся люди с синдромом Дауна

С 3 по 13 сентября на гору Килиманджаро состоится восхождение необычной группы. В команду вошли люди с синдромом Дауна и другими особенностями здоровья. Организовали благотворительную акцию «Лаборатория Касперского» и фонд «Синдром любви».

Команда состоит из 11 человек. В частности, в нее вошли молодые люди с синдромом Дауна Станислав Богданов из Москвы и Степан Безруков из Нижнего Новгорода, известный марафонец с ОВЗ Павел Крысанов и воспитанник Удомельского детского дома Александр Лебедев.

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Как заявила «360» сотрудник фонда «Синдром любви» Юлия Агапова, этот проект про то, что каждый человек может многое.

«А тот, кто не может — тому должны помочь обязательно. И наши ребята с синдромом Дауна — главные участники этого восхождения, — они становятся символом всех людей с синдромом Дауна», — заявила она.

Москвич Стас Богданов сообщил, что участию в проект предшествовали долгие тренировки. Начинающий альпинист уверен, что и морально, и физически готов к восхождению.

«Два года назад меня в горы приглашали. Я, если честно, испугался. Потому что такая высота… Надо побороть страх», — заявил Стас.

Его мать Наталья Соколовская очень переживает, но запретить сыну участвовать в проекте не может.

«Я подумала, что если Стас не боится, то почему я должна бояться? Я тоже в него верю и знаю, что у него все подучится. Ребята хотят доказать, что они тоже могут. И они ничем не отличаются от всех нас», — заверила женщина.

Самым титулованным участником необычной экспедиции является Степан Безруков. Он заслужил 36 золотых, 25 серебряных и 27 бронзовых медалей по плаванию, конному спорту и боулингу. В Африку он едет с сопровождающим тренером Екатериной Молотковой.

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«Я со Степой работаю пятый год. Думаю, мы с ним всегда договоримся. Он сказал, что в горы едет ради мамы. Говорит, поднимусь на вершину ради мамы. Чтобы мама увидела меня на вершине горы», — поделилась Екатерина.

На Килиманджаро едет и Антон Бричевский. Он опытный инструктор-альпинист, волонтер и помощник нескольких благотворительных фондов.

«Мне очень интересно, как они поведут себя в горах, потому что у них есть силы, есть возможности и желание подняться на вершину. И мы постараемся помочь. Проследить за их самочувствием и снаряжением, проконсультировать», — заявил «360» Антон.

Пока альпинисты будут штурмовать самый высокий пик Африки в 5 895 метров, на сайте проекта будут собираться пожертвования. Собранные деньги пойдут на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна.

Устроители благотворительного восхождения надеются собрать 589 500 рублей. В конце сентября будут подведены итоги и «Лаборатория Касперского» увеличит собранную сумму вдвое. Сумма пожертвований уже достигла 416290 рублей.