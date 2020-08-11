Ради лайков в TikTok подросток в США убил соседа

В начале мая в американском Нью-Джерси был убит 51-летний тюремный надзиратель Уильям Дарэм. Его адвокаты считают, что 18-летний рядовой Нацгвардии США Закари Латэм зарезал его ради просмотров в TikTok.

Как стало известно New York Times, соседи конфликтовали два года. Они систематически ругались из-за «сумасшедшей» манеры подростка водить машину. Закари записывал стычки на видео и выкладывал в TikTok, где они были популярны. Один из них набрал три миллиона просмотров.

Трагический финал наступил 4 мая. После попытки сбить на машине 17-летнего сына Дарэмов, подросток с электрошокером и ножом напал на Уильяма Дарэма. Он ранил его в район подмышки, рана оказалась смертельной.

Адвокат Латэма назвал случившееся «чудовищной трагедией». По его мнению, Дарэмы в значительной степени сами навлекли на себя беду. В частности, погибший якобы взял на себя роль героя голливудского боевика и решил проучить подростка.

Защитники Дарэмов считают, что Латэм намеренно убил соседа, чтобы стать звездой соцсети. Они напомнили, что Сара Латэм, жена подозреваемого, признавалась, что они хотят выложить это видео и стать знаменитыми.

«Если бы они опасались за свою жизнь, то спрятались бы в доме, вызвали полицию и ждали ее прибытия. Но они так не сделали, потому что специально хотели заманить Дарэмов, напасть на них и записать видео для TikTok», — заявили юристы.

Мальчик из Нижнего Тагила попытался повторить челлендж из TikTok, и поджег себя. Он получил ожоги, был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.