Рада зарегистрировала обращение к Зеленскому о закрытии границы с РФ

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту страны об объявлении военного положения на Донбассе. Депутаты также выступили за прекращение транспортного сообщения с Россией и закрытие границы с Белоруссией и РФ. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей», — указано в публикации.

Парламентарии настаивают на принятии «мер реагирования» по прекращению трафика между Россией и Украиной и «закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией».

Постановление вступит в силу с момента его принятия. Инициатором законопроекта выступила внефракционный депутат Оксана Савчук.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных рспублик.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что признанные на международном уровне границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Он подчеркнул, что решение РФ признать независимость ЛНР и ДНР означает выход страны из Минских соглашений.