Рада выразила недоверие генпрокурору Украины

Отмечается, что инициативу активно поддерживали представители партии «Слуга народа» Максим Бужанский, Богдан Торохтий, Александр Дубинский и другие. Снятие Рябошапки с должности одобрили 263 парламентария.

Рада указала в постановлении, что Рябошапка с низкой эффективностью выполняет свои обязанности и не соответствует занимаемой должности.

«Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствуют о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед прокуратурой», — заявили в Раде.

По мнению ряда украинских СМИ, Рябошапка был «ставленником Вашингтона». Адвокат Андрей Портнов отметил в своем telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом показал, что «можно и нужно сопротивляться внешнему управлению, иностранным фондам и посольствам».