Рада впервые проголосовала за снятие неприкосновенности с депутата

По данным издания, 332 парламентария проголосовали за то, чтобы привлечь коллегу к уголовной ответственности. 241 депутат высказались за его задержание, а 229 — за заключение под стражу. Уточняется, что Дубневича заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о присвоении или растрате имущества.