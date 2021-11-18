Рада разрешила пограничникам применять боевую технику

Верховная рада Украины позволила пограничникам применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов. О принятом законопроекте рассказали в Depo.ua.

В общей сложности 271 депутат проголосовал за проект закона. Парламент получил его для рассмотрения еще в марте.

Согласно документу, пограничники смогут проводить проверку людей, транспорта и вещей, а также изымать предметы определенного характера — речь идет о предполагаемых вещественных доказательствах и тех предметах, которые могут причинить вред здоровью или жизни.

Использовать оружие по назначению разрешается для уничтожения беспилотников, освобождения заложников, отражения нападения, задержания подозреваемых, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

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