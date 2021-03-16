Рада расторгнет соглашение с Россией о пребывании флота в Крыму

Верховная рада расторгнет соглашение с Россией о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на российский газ. Такое решение приняли депутаты от президентской партии «Слуга народа», законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.

«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в городе Харьков, и ратифицированное Верховной радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта заявили, что после расторжения соглашения бюджет Украины получит дополнительные доходы. Такое станет возможным в результате перевода земель, занимаемых Черноморским флотом России, в рекреационную зону.

В документе говорится, что однопалатный парламент Украины должен уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Тогда стороны договорились на последующее продление действия соглашения каждые пять лет. В обмен Киев получил скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада ратифицировала соглашения 27 апреля 2010 года, решение поддержали 236 депутатов.