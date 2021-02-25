Рада рассмотрит закон о наказании за сотрудничество с Россией

В Верховную раду Украины внесли законопроект об уголовной ответственности за «коллаборационную деятельность», под которой понимается сотрудничество с Россией, работа на «оккупированных территориях» и отрицание агрессии против Украины. Документ внесли члены фракции «Слуга народа».

О сути инициативы рассказала в Facebook его соавтор, зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

Коллаборантами хотят признавать граждан, которые «отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами».

За это предлагается лишать права занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет.

За работу в органах власти, судебных и правоохранительных органах, созданных в Крыму, ДНР и ЛНР, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет. За проведение выборов и референдумов на этих территориях, а также за призывы к ним авторы документа предлагают сажать на 10 лет.

За участие в политических или информационных мероприятиях, проводимых совместно с Россией, а также властями Крыма, ДНР и ЛНР «с целью поддержки государства-агрессора, его оккупационного правления или вооруженных формирований» предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.

Кравчук, отметила, что инициатива дает дополнительные возможности для ликвидации политических партий и других объединений.