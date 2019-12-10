Рада рассмотрит отмену закона о госязыке

Зеленский пожелал выучить украинский в совершенстве Подробнее

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет, что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка», — написал Бужанский.

Парламентарий добавил, что существующий закон наносит ущерб Украине, «выталкивая граждан из своего информационного поля в чужое». По мнению Бужанского, документ убивает литературу на украинском языке, ставит ее в неконкурентное положение и не дает развиваться. Новый же закон позволит организовать широкую дискуссию между жителями Украины и в будущем будет отвечать интересам государства и европейским ценностям.

15 мая 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Верховная рада 24 апреля его одобрила, а в силу документ вступил 16 июля.