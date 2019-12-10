  • Рада рассмотрит отмену закона о госязыке

    10 декабря 2019, 17:18

    Андрей Иванов

    Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский внес в парламент предложение об отмене «Закона о государственном языке». Об этом член фракции «Слуга народа» сообщил на своей странице в Facebook.
    Рада рассмотрит отмену закона о госязыке

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    «Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет, что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка», — написал Бужанский.

    Парламентарий добавил, что существующий закон наносит ущерб Украине, «выталкивая граждан из своего информационного поля в чужое». По мнению Бужанского, документ убивает литературу на украинском языке, ставит ее в неконкурентное положение и не дает развиваться. Новый же закон позволит организовать широкую дискуссию между жителями Украины и в будущем будет отвечать интересам государства и европейским ценностям.

    15 мая 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Верховная рада 24 апреля его одобрила, а в силу документ вступил 16 июля.