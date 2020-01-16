Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России. «За» проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых.

В пояснительной записке к документу указано, что Украина добросовестно придерживается взятых на себя обязательств и намерена принять участие в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва была лишена права голоса на заседаниях ассамблеи. Через пять лет полномочия российской делегации были восстановлены. В ответ представители Киева заявили, что отказываются от участия в сессии 2019 года.

Представители некоторых политических сил Украины сочли это решение ошибкой. Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина в разговоре со «Страной. ua» заявила, что Киев мог бы выйти в ПАСЕ с более качественной повесткой.

«Вместо этого, новосформированная делегация, потеряв инициативу и понимание процессов в ПАСЕ, подхватила хвост ошибочной риторики команды Петра Порошенко, которая привела ко всем хорошо известным результатам. Таким решением новая украинская делегация загнала себя в угол. Но я приветствую решение из него выбраться, пусть даже с существенными потерями», — сообщила Левочкина.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27–31 января во французском Страсбурге.