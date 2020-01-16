    16 января 2020, 19:54

    Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

    Анастасия Кукова

    Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России. «За» проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых.
    Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

    В пояснительной записке к документу указано, что Украина добросовестно придерживается взятых на себя обязательств и намерена принять участие в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году.

    После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва была лишена права голоса на заседаниях ассамблеи. Через пять лет полномочия российской делегации были восстановлены. В ответ представители Киева заявили, что отказываются от участия в сессии 2019 года.

    Представители некоторых политических сил Украины сочли это решение ошибкой. Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина в разговоре со «Страной. ua» заявила, что Киев мог бы выйти в ПАСЕ с более качественной повесткой.

    «Вместо этого, новосформированная делегация, потеряв инициативу и понимание процессов в ПАСЕ, подхватила хвост ошибочной риторики команды Петра Порошенко, которая привела ко всем хорошо известным результатам. Таким решением новая украинская делегация загнала себя в угол. Но я приветствую решение из него выбраться, пусть даже с существенными потерями», — сообщила Левочкина.

    Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27–31 января во французском Страсбурге.