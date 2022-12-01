Мир 01 декабря 2022, 23:49 Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН Украинский депутат Железняк: Рада приняла постановление об исключении России из ООН РИА «Новости»

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Верховная рада приняла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН. Об этом сообщил депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней», — сказал он.

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Проект постановления был зарегистрирован в украинском парламенте. В документе содержались призывы о признании России «страной — спонсором терроризма» и исключении ее из ООН. В пояснительной записке к проекту указано, что нужно лишить РФ права вето, которое страна имеет в качестве члена Совбеза организации.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. Он назвал россиян «варварами» и заявил, что нужно добиться исчезновения страны в тех границах, в которых она сейчас существует». Данилов уже говорил о важности «уничтожения русского языка» на территории Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на высказывание секретаря СНБО. По его мнению, нужно «уничтожить таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это».