Мир 21 декабря 2023, 15:36 Рада одобрила легализацию марихуаны в медицинских целях Верховная рада приняла во II чтении закон о легализации медицинского каннабиса

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Верховная рада Украины одобрила во втором чтении закон о легализации использования марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса поддержали 238 нардепов. За проголосовали представители партий «Слуга народа», «Голос», «Платформа за жизнь и мир», «Восстановление Украины» и «За будущее».

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«Нули только от „Европейской солидарности“ и „Батькивщины“. Все остальные дали голоса», — отметил Железняк.

По словам народного депутата, когда новые правила начнут действовать, препараты на основе медицинского каннабиса можно будет приобрести только по электронному рецепту. Его будут выписывать врачи, ориентируясь на состояние пациента. Закон вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.

Одним из инициаторов легализации марихуаны в 2021 году стала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она сообщила, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытых помещениях и со штрих-кодом на каждом кусте.