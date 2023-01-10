Мир 10 января 2023, 20:32 Рада обеспокоилась глобальным оттоком денег с Украины Депутат Рады Дубинский: бизнес Украины выводит деньги за границу, готовясь к обвалу гривны freepik

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На Украине наблюдается глобальный отток финансов, бизнес выводит средства за границу. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что доход от экспорта украинского зерна остается за пределами страны.

«Существует глобальный отток денег с Украины по различным финансовым операциям, финансовым каналам. Крупный бизнес системно готовится к тому, что курс гривны обвалится», — заявил украинский депутат.

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После начала спецоперации украинские компании-экспортеры закредитовали иностранных контрагентов на сумму в 10 миллиардов долларов, пояснил Дубинский. Полученные от продажи зерна деньги остаются за пределами Украины. Вывод денег за границу посредством кредитования свидетельствует об активной подготовке бизнеса к проседанию курса гривны, считает депутат.

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«Тогда эти 10 млрд долларов вернутся на Украину и превратятся в огромные оборотные средства», — отметил Дубинский.

Обвал гривны по мнению депутата произойдет после окончания боевых действий, когда прекратится помощь Запада. После этого у Нацбанка Украины не будет средств для поддержания курса гривны, обесценивание «будет быстрым и очень болезненным», заключил Дубинский.

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в подготовке войны против олигархов. У страны многомиллиардные долги перед Западом, единственный способ расплатиться — получить деньги за собственность олигархов.