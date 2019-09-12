Рада не стала отменять действия советских актов на территории Украины

Инициаторы законопроекта — парламентарии от пропрезидентской партии «Слуга народа». Он стал первым, который в Раде отказались поддерживать.

«Законы и другие акты органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР… не действуют на территории Украины», — говорилось в тексте инициативы.

Партия Зеленского исключила лишь Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акт провозглашения независимости страны от 24 августа 1991 года и акты, касающихся административно-территориального устройства Украины и государственной границы.

До 30 сентября следующего года на территории страны должны были временно применить Жилищный кодекс Украинской ССР и Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также подзаконные нормативно-правовые акты, принятые на их выполнение.