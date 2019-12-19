    19 декабря 2019, 23:12

    Рада будет штрафовать депутатов за «кнопкодавство»

    Анастасия Кукова

    Верховная рада Украины приняла закон о штрафовании депутатов за неперсональное голосование. Решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. В силу закон вступит после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.
    Рада будет штрафовать депутатов за «кнопкодавство»

    Документ опубликован на официальном сайте парламента. За голосование одного депутата вместо другого виновные будут штрафоваться на сумму 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 212 тысяч рублей). Расследовать подобные правонарушения будут следователи органов Госбюро расследований.

    Если нарушение обнаружит журналист, он имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады, приложив материалы фотосъемки или видеозапись.

    Последний раз на «кнопкодавстве» СМИ попался внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват. 5 декабря журналисты заметили, как он, прикрыв руку газетой, голосует за себя и своего соседа другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченко.

    Сейчас на экспертизе в Конституционном суде Украины находится законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.