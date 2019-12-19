Рада будет штрафовать депутатов за «кнопкодавство»

Верховная рада Украины приняла закон о штрафовании депутатов за неперсональное голосование. Решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. В силу закон вступит после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ опубликован на официальном сайте парламента. За голосование одного депутата вместо другого виновные будут штрафоваться на сумму 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 212 тысяч рублей). Расследовать подобные правонарушения будут следователи органов Госбюро расследований.

Если нарушение обнаружит журналист, он имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады, приложив материалы фотосъемки или видеозапись.

Последний раз на «кнопкодавстве» СМИ попался внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват. 5 декабря журналисты заметили, как он, прикрыв руку газетой, голосует за себя и своего соседа другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченко.

Сейчас на экспертизе в Конституционном суде Украины находится законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.