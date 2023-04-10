Мир 10 апреля 2023, 12:35 Рада анонсировала новые законы о переходе храмов УПЦ к раскольнической церкви Депутат Рады Батенко сообщил о новых законах о переходе храмов УПЦ к раскольникам

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В ближайшее время на рассмотрение Верховной рады внесут новые проекты законов о переходе храмов Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое заявление сделал парламентарий Тарас Батенко во время эфира на телеканале «Рада».

«Считаю, что процесс перехода храмов УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины или в какую-либо другую конфессию не остановить. Но нужно, очевидно, это законодательно лучше оформить», — отметил политик, указав на существующие пробелы в действующем законодательстве.

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По его словам, закрытое заседание согласительного совета парламента уже прошло. В самое ближайшее время «новые законодательные инициативы подадут в Раду.

Бывший украинский президент Петр Порошенко сообщил в апреле, что его фракция «Европейская солидарность» решила обязать своих депутатов из местных советов разорвать соглашения по аренде земельных участков и помещений УПЦ.

Ранее монахов стали выгонять из Киево-Печерской лавры. Наместника обители митрополита Павла посадили под домашний арест, его обвинили в оправдании действий российских властей и разжигании религиозной вражды.