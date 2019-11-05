Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни в плену главы ИГ*

Агентство рассказало, что аль-Багдади держал девочку-подростка в рабстве. Она была из числа езидов — народности курдской этнической группы. Ее удалось освободить в мае этого года, во время операции, которой руководили США. Девочка рассказала, что аль-Багдади не выходил в одиночестве — с ним всегда были семь соратников. Кроме того, она отметила, что несколько месяцев назад лидер ИГ* передал почти все свои полномочия старшему заместителю. Его имя не раскрывается.

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Она рассказала, что аль-Багдади пытался сбежать в Идлиб еще в 2017 году вместе с супругой, ближайшим окружением и рабыней. Она рассказала, что их повезли в сирийскую провинцию колонной из трех машин, но их решено было вернуть из-за вероятности нападения. После этого девочку на четыре месяца отправили к тестю и ближайшему соратнику аль-Багдади — Абу Абдулле аль-Зубайе в город Дашиша. Она заявила, что лидер террористической организации неоднократно приезжал туда и насиловал ее. Весной 2018 года подростка подарили другому хозяину, который вывез ее из города. После этого она больше ни разу не видела аль-Багдади.

Источники агентства рассказали, что после этого глава ИГ* то и дело переезжал с места на место на востоке Сирии, нервничал, запрещал использовать мобильные телефоны и рассказывал о предателях. По их словам, на нем и его соратниках всегда был надет пояс смертника. Из-за стресса у него обострился диабет, что сделало невозможным соблюдение священного для мусульман поста — Рамадана. Из-за того, что аль-Багдади не постился сам, он запретил это и своим сторонникам.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.