«Рабы превратились в господ»: депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что правящая партия на Украине превратилась из «слуг» в «господ», потому что не реагирует на скандальные выступления своих коллег.

«Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну», — заявил Рабинович во время выступления в парламенте. Его транслировал телеканале «112 Украина».

Он имел ввиду депутата от фракции «Слуга народа» Галину Третьякову, которая накануне предложила «стерилизовать бедных женщин», от которых рождаются дети «низкого качества». Также политик напомнил и о недавнем избиении битами представителя одной из оппозиционных партий.

Рабинович уверен, что игнорирование ситуации будет очень дорого стоить Зеленскому — рейтинг его партии рухнет и это скажется на результатах местных выборов.

Ранее опрос на Украине показал, что 51% жителей перестали доверять президенту Украины, при этом 41% все же верят Зеленскому.