Мир 15 июня 2023, 06:06 «Рабский труд». Киевских учителей заставили дежурить по ночам в укрытиях школ «Klymenko.Time»: в Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в школьных укрытиях Freepik

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Учителей в Киеве заставляют по ночам дежурить в школьных укрытиях после скандала с запертым бомбоубежищем. Об этом сообщило украинское издание «Klymenko Time» со ссылкой на депутата Романа Грищука.

Грищук отметил, что укрытия в школьных учреждениях должны быть всегда открыты, даже не во время образовательного процесса. Однако обязывать педагогов дежурить в ночное время — «это прямой рабский труд», по мнению депутата. Кроме того, за подобные подработки не предусмотрена дополнительная плата.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил киевскому мэру Виталию Кличко «нокаутом» за инцидент с закрытым бомбоубежищем в городе. В прошлом градоначальник был профессиональным спортсменом.

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