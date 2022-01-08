Работы уличных художников появятся в Нотр-Дам-де-Пари после реставрации

Сгоревший собор Нотр-Дам де Пари решили изменить. После реставрации в нем появятся работы уличных художников и различные инсталляции. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на священника и одного из авторов проекта Жиля Друэна.

По словам Друэна, раньше собор не был приспособлен к приему большого количества туристов. Многие посетители к тому же были людьми из нехристианских культур. В связи с этим Комиссии по национальному наследию и архитектуре Франции представили проект реконструкции с некоторыми нововведениями. Идеи одобрили в середине декабря.

«Для украшения внутреннего пространства привлекут современных художников, в том числе и стрит-арта. Планируется создать гораздо больше места для того, чтобы принимать посетителей», — отметила корреспондент издания Дарья Злотникова.

Она добавила, что для просвещения людей в соборе сделают небольшие инсталляции и стенды. Также авторы проекта планируют оборудовать место, которое уже успели окрестить «католичеством для чайников». В этом уголке представители других конфессий смогут узнать о католичестве.

Сейчас во Франции продолжают спорить о реконструкции собора. Некоторые жители страны считают, что нововведения уничтожат культурное наследие. Завершить реконструкцию Нотр-Дама планируют в 2024 году.