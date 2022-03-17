Работу ЗРК «Бук-М2» по украинским беспилотникам показали на видео

Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», используемые российскими вооруженными силами, успешно отрабатывают удары по украинским беспилотным аппаратам. Видео работы комплекса показало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как с земли летит запущенная ракета, ее хорошо видно по хвосту из дыма.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата и 181 единица воздушной техники ВСУ.

За прошедшие сутки российские силы сбили на Украине три беспилотника Bayraktar.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.