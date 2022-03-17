Работу ЗРК «Бук-М2» по украинским беспилотникам показали на видео
Минобороны РФ показало работу ЗРК «Бук-М2» по украинским беспилотникам
Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», используемые российскими вооруженными силами, успешно отрабатывают удары по украинским беспилотным аппаратам. Видео работы комплекса показало Министерство обороны РФ.
На кадрах видно, как с земли летит запущенная ракета, ее хорошо видно по хвосту из дыма.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата и 181 единица воздушной техники ВСУ.
За прошедшие сутки российские силы сбили на Украине три беспилотника Bayraktar.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.