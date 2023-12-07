Мир 07 декабря 2023, 09:18 Работу западных СМИ под Купянском заметили в ЛНР Марочко сообщил о работе западных СМИ на Купянском направлении

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Представители западных средств массовых информации начали активно работать на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Группу англоязычных абонентов зафиксировали в районе населенного пункта Купянск в ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот. После расшифровки бесед стало понятно, что между собой общались сотрудники зарубежных масс-медиа», — сказал он.

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Марочко отмечал, что украинским подразделениям из-за проблем со спутниковой связью на Купянском направлении пришлось перейти на переговоры по незащищенным каналам. По его словам, этот способ ненадежный, несмотря на применение таблиц шифрования.

Кроме того, военный в отставке сообщал о больших потерях в украинской армии из-за нарушения устава и плохой подготовки бойцов, а также неосторожного обращения с боеприпасами и оружием.