07 декабря 2023, 09:18
Работу западных СМИ под Купянском заметили в ЛНР
Марочко сообщил о работе западных СМИ на Купянском направлении
Представители западных средств массовых информации начали активно работать на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Группу англоязычных абонентов зафиксировали в районе населенного пункта Купянск в ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот. После расшифровки бесед стало понятно, что между собой общались сотрудники зарубежных масс-медиа», — сказал он.
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Марочко отмечал, что украинским подразделениям из-за проблем со спутниковой связью на Купянском направлении пришлось перейти на переговоры по незащищенным каналам. По его словам, этот способ ненадежный, несмотря на применение таблиц шифрования.
Кроме того, военный в отставке сообщал о больших потерях в украинской армии из-за нарушения устава и плохой подготовки бойцов, а также неосторожного обращения с боеприпасами и оружием.
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