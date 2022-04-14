Работу волонтеров в Мариуполе показали на видео

Жители Мариуполя получили горячее питание и необходимые вещи от волонтеров. Добровольцы приготовили пищу прямо во дворах частных домов и накормили нуждающихся. Об этом сообщил ТАСС.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие раздали около 30 тонн гуманитарных грузов жителям Харьковской области. Местные жители выстроились в организованные очереди за получением продовольствия, медицинских препаратов и необходимых вещей.

Ранее стало известно, что большая группа боевиков 36-й бригады морской пехоты ВСУ сдалась в плен в Мариуполе, сообщил RT.

Экс-полковник СБУ Прозоров выразил мнение, что украинская власть будет до последнего момента отрицать сдачу в плен националистов в Мариуполе, пытаясь пропиариться.