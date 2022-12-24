Мир 24 декабря 2022, 16:41 Работу украинской электростанции остановили из-за повреждений «Укрэнерго»: электростанция на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одна из украинских электростанций прекратила свою работу, Об этом сообщили в Telegram-канале энергохолдинга «Укрэнерго».

«Остановила выработку одна из электростанций», — сказано в сообщении. В компании добавили, что продолжают действовать ограничения в системе передачи энергии.

Реклама

По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и Киевской области.

Реклама

Все области Украины ознакомили с лимитами потребления ресурсов. В холдинге предупредили, что превышение ограничений мощности приведет к аварийным ограничениям.

В понедельник, 19 декабря, в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы, которые вывели из строя объекты инфраструктуры и привели к отключению света. В течение недели экстренные отключения света в Киеве продолжились. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко не исключил, что свет в дома жителей Киева будут давать на 10 часов в сутки.