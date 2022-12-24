24 декабря 2022, 16:41
Работу украинской электростанции остановили из-за повреждений
«Укрэнерго»: электростанция на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждений
Одна из украинских электростанций прекратила свою работу, Об этом сообщили в Telegram-канале энергохолдинга «Укрэнерго».
«Остановила выработку одна из электростанций», — сказано в сообщении. В компании добавили, что продолжают действовать ограничения в системе передачи энергии.
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По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и Киевской области.
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Все области Украины ознакомили с лимитами потребления ресурсов. В холдинге предупредили, что превышение ограничений мощности приведет к аварийным ограничениям.
В понедельник, 19 декабря, в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы, которые вывели из строя объекты инфраструктуры и привели к отключению света. В течение недели экстренные отключения света в Киеве продолжились. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко не исключил, что свет в дома жителей Киева будут давать на 10 часов в сутки.
Электричество
Киев
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