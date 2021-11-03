Работу Telegram, Facebook и YouTube ограничили в Узбекистане

Пользователи Узбекистана столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, видеохостинга YouTube и социальных сетей Facebook, Instagram, «Одноклассники» и других. Все популярные сервисы попали под блокировку Государственной инспекции по контролю в сфере информации и телекоммуникаций («Узкомназорат»). Полный список заблокированных сайтов и мессенджеров опубликован на сайте ведомства.

Как сообщила Gazeta.uz, социальные сети заблокировали за нарушение правил обработки персональных данных. По новому закону, который начал действовать в республике с 29 октября, все данные пользователей из Узбекистана должны храниться на серверах внутри страны.

Требование надзорного органа социальные сети проигнорировали. Первыми попали под блокировку TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и WeChat.

«Узкомназорат» отправил предупреждение социальным сетям еще 2 июля. После того как реакции не последовало, ведомство приняло решение о блокировке.

Издание «Подробно» сообщило, что с 29 октября в Узбекистане ужесточили наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Теперь статья Уголовного кодекса напрямую регулирует работу социальных сетей и мессенджеров.