Работу системы РЭБ «Житель» показали на видео

Российские военные в Донецкой Народной Республике используют систему глушения сигналов сотовой связи «Житель». Она работает в паре с комплексом «Красуха». Об этом сообщила газета «Известия».

Система позволяет перекрывать все сигналы сотовой связи в радиусе до 25 километров. Это делается для того, чтобы диверсионные группы националистов не могли связаться с базой и корректировать удары по российским позициям.

Благодаря радару, в частности, можно отслеживать воздушные цели, такие как беспилотные средства и выводить их из строя.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. В качестве ее основных задач президент Владимир Путин определил денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что НАТО прослушивает разговоры российских абонентов.