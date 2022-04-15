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    15 апреля 2022, 08:26

    Работу системы РЭБ «Житель» показали на видео

    Работу системы глушения сотовой связи «Житель» продемонстрировали на видео

    Максим Зинкин

    Российские военные в Донецкой Народной Республике используют систему глушения сигналов сотовой связи «Житель». Она работает в паре с комплексом «Красуха». Об этом сообщила газета «Известия».

    Система позволяет перекрывать все сигналы сотовой связи в радиусе до 25 километров. Это делается для того, чтобы диверсионные группы националистов не могли связаться с базой и корректировать удары по российским позициям.

    Благодаря радару, в частности, можно отслеживать воздушные цели, такие как беспилотные средства и выводить их из строя.

    Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. В качестве ее основных задач президент Владимир Путин определил денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

    Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что НАТО прослушивает разговоры российских абонентов.