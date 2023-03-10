Мир 10 марта 2023, 23:30 Работу силовиков в Абхазии усилят из-за протестов в Грузии Президент Абхазии Бжания поручил перевести службы на усиленный режим из-за Грузии Пресс-служба президента Абхазии / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Абхазии Аслан Бжания вечером 10 марта провел рабочую встречу с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбар и председателем Службы госбезопасности республики Робертом Киут. Глава государства распорядился перевести спецслужбы на усиленный режим работы из-за волнений в Грузии.

«Президент Аслан Бжания подчеркнул, что в поле деятельности силовых структур– широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой нашей страны от внутренних и внешних угроз», — сообщили в пресс-службе главы республики.

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Ранее в МИД Абхазии заявили, что власти внимательно следят за происходящем в Грузии. Министр Инал Ардзинба отметил, что протестующие активно используют «коктейли Молотова», перекрывают улицы и проявляют другие формы агрессии. По его мнению, все это указывает на то, что к беспорядкам имеют прямое отношение американский Госдеп, инструктирующий активистов через посольство в Тбилиси.

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Жители Грузии несколько дней выходили на протесты из-за принятия законопроекта об иноагентах. Днем 10 марта парламент страны во втором чтении проголосовал против принятия резонансного документа.