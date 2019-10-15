Работу Сальвадора Дали вынесли за полминуты из галереи в Сан-Франциско

Речь идет о работе под названием «Горящий жираф». У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Стоимость украденной гравюры намного меньше, чем оригинального холста. В мире есть несколько оттисков, поэтому пропавший «Горящий жираф» не единственный в своем роде. Все копии пронумерованы, а их цена может доходить до 20 тысяч долларов.

Бэнкси закрыл свой магазин странных товаров. Он не проработал и 12 дней Подробнее

Злоумышленник в синей футболке и кепке попал в объектив камеры наружного наблюдения, когда выходил из галереи в Сан-Франциско. Но момент кражи работы не запечатлен на видео. Как стало известно, мужчина зашел на выставку, подошел к гравюре и не торопясь покинул здание, прихватив с собой полотно. Все преступление продлилось всего полминуты.

Гравюра размером 50 на 65 сантиметров находилась на витрине, но какой-либо защиты на мольберте не было. Сейчас сотрудники галереи выясняют, как подобное могло произойти.

Как рассказала директор частной галереи Анджела Келлетт, похититель вряд ли сможет продать «Горящего жирафа», так как гравюра и сама картина Дали очень известны. Работа была написана знаменитым художником в период с 1966 по 1967 год.