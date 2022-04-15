Работу российского беспилотника на Украине показали на видео

Бесплотные летательные средства, стоящие на вооружении российских вооруженных сил, успешно выполняют задачи по обнаружения скоплений техники ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Мы вскрываем точки сосредоточения техники противника и передаем координаты в штаб, после чего по ним либо огневое поражение, либо дальнейшее ведение производится», — рассказал военнослужащий.

Ведомство сообщило, что в ходе вылета беспилотник обнаружил колонну военной техники националистов и в режиме реального времени сообщил координаты в пункт управления. Ударом высокоточного оружия колонна была разбита.

Ранее Минобороны объявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8, который накануне обстреляли село Климово в Брянской области. Восемь человек при обстреле пострадали.