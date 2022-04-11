Работу российских танков в Харьковской области показали на видео

Работа экипажей российских танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Харьковской области попало на видео. Его показало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как бронетехника перемещается по пересеченной местности. Показано, как бойцы экипажей выходят из нее и ведут бой стрелковым оружием.

Накануне ведомство сообщило, что украинская сторона готовит масштабные фейки о якобы массовых жертвах из-за действий российских военных во время спецоперации на Украине.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что войска республики на 80% освободили район порта в Мариуполе от формирований украинских националистов.

Американский миллиардер Дэвид Сакс обвинил власти США в ситуации на Украине. Он заявил, что Госдеп делал заявления о принятии страны в состав НАТО, хотя на самом деле не собирался этого делать.