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    12 апреля 2022, 08:20

    Работу российских саперов в Донбассе показали на видео

    Телеканал «Звезда» показал работу российских саперов в Донбассе

    Максим Зинкин

    Российские саперы продолжают вести работу по разминированию освобожденной территории Донбасса. Видео в Telegram показал телеканал «Звезда».

    Инженерной службе приходится тщательно обследовать местность, так как националисты на брошенных позициях практически всегда оставляют мины и растяжки.

    В случае обнаружения боеприпаса саперы применяют метод накладного заряда для его уничтожения. Защиту саперов обеспечивают прикрытие бронетехникой, баллистические костюмы и новейшие металлоискатели.

    Накануне спецназовцы Росгвардии обнаружили в лесу рядом с Харьковской областью ящики с тротилом, которые оказались заминированы. При помощи саперной «кошки» российские силовики обезвредили угрозу.