Работу российских саперов в Донбассе показали на видео

Российские саперы продолжают вести работу по разминированию освобожденной территории Донбасса. Видео в Telegram показал телеканал «Звезда».

Инженерной службе приходится тщательно обследовать местность, так как националисты на брошенных позициях практически всегда оставляют мины и растяжки.

В случае обнаружения боеприпаса саперы применяют метод накладного заряда для его уничтожения. Защиту саперов обеспечивают прикрытие бронетехникой, баллистические костюмы и новейшие металлоискатели.

Накануне спецназовцы Росгвардии обнаружили в лесу рядом с Харьковской областью ящики с тротилом, которые оказались заминированы. При помощи саперной «кошки» российские силовики обезвредили угрозу.