Мир 01 февраля 2023, 13:47 Работу российских посольств в Европе назвали бессмысленной Глава МИД Литвы Ландсбергис не увидел смысла в работе российских посольств в Европе РИА «Новости»

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Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис высказал мнение, что сейчас в работе посольств России в европейских странах нет никакого смысла. Его слова привело агентство LTA.

«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы. <...> В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», — заявил он.

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Ранее МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Министерство отметило недружественный шаг республики по серьезному сокращению числа работников в российском посольстве в Таллине. Это лишь подтверждает курс на целенаправленное разрушение отношений между двумя государствами, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В связи со сложившейся ситуацией посол Эстонии Маргус Лайдре покинет Россию 7 февраля. Известно, что и российский представитель Владимир Липаев обязан уехать из этой страны в тот же день.