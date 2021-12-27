Работу прокурора в Китае доверили искусственному интеллекту

В Китае искусственный интеллект научился выносить обвинения преступникам. «Цифрового прокурора» уже опробовали на службе в шанхайском районе Пудун, сообщило South China Morning Post.

Нейросеть обучили прокурорской работе, загрузив в нее более 17 тысяч судебных дел, рассмотренных за последние годы. И теперь искусственный интеллект в Шанхае составляет текст обвинительные заключения, справляясь с работой не хуже человека.

Цифровой прокурор, как утверждается в материале, выносит обвинения с точностью 97%. Машина способна идентифицировать восемь самых распространенных видов преступлений, включая мошенничество и опасное вождение. Обвинение для каждого подозреваемого нейросеть выдвигает на основании тысячи характерных «черт», выявляемых в материалах конкретных дел.

«Нейропрокурора» разработали ученые под руководством директора лаборатории управления большими данными Китайской академии наук Ши Юна. По словам профессора, это поможет снизить нагрузку на прокуроров и позволит им сосредоточиться на более сложных задачах.

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